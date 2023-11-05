36-та дивізія Армії оборони Ізраїлю досягла узбережжя.

Ізраїльські військові заявили в неділю, що їхні солдати досягли позицій уздовж узбережжя Гази в рамках розширення своїх наземних операцій.

36-та дивізія Армії оборони Ізраїлю досягла узбережжя, працюючи над оточенням сил ХАМАС і нанесенням ударів по цілях в секторі Газа, йдеться в прес-релізі ЦАХАЛу, пише CNN.

"За останні 12 годин бійці дивізії вразили близько 50 цілей, включаючи зони бойових дій, оперативні житлові комплекси, застави, військові позиції і підземну інфраструктуру, а також ліквідували терористів в ближньому бою", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок наземного наступу палестинська територія розділена на дві частини, і "значні" удари продовжуються.

"Ізраїльські війська" оточили місто Газа... Тепер існує південна Газа та північна Газа", - заявив представник армії Ізраїлю.

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У п'ятницю Ізраїль заявив, що його війська оточили місто газу з кількох напрямків. CNN проаналізував кадри, опубліковані армією оборони Ізраїлю і ХАМАС, а також супутникові знімки і відеоролики в соціальних мережах, які показують, що війська наблизилися до міста за трьома напрямками – від північно-західного кордону сектора Газа вздовж узбережжя Середземного моря, з північного сходу біля Бейта Ханун, і зі сходу на південь від міста Газа, наближаючись до моря.

Більше половини житлових будинків у місті Газа зруйновані, переміщеними особами стали понад 70% жителів міста. Про це повідомили представники Міністерства охорони здоров'я Палестини.

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