Серед латвійських росіян позицію РФ щодо війни з Україною підтримує меншість, зазначив президент Латвії.

У Латвії через позицію щодо України можуть покарати росіян, які мають і латвійське громадянство - у Сеймі є такий проект закону.

Росіянам, які підтримують війну РФ проти української держави, загрожує позбавлення громадянства Латвії, розповів латвійський президент Егілс Левітс під час інтерв'ю каналу RTVi.

За його словами, серед латвійських росіян меншість підтримує позицію Росії щодо України, і вони "знаходяться поза спектром демократії".

Очільник держави додав, що деякі росіяни у Латвії явно проукраїнські. Президент додав, що дехто ще не зрозумів, що коїться, але поступово рухається у напрямку розуміння.

"Якщо людина нейтральна, значить, вона не зрозуміла суть справи… одна частина, яка меншість, підтримує російську позицію. І це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії", - сказав він.

Нагадаємо, РФ без оголошення війни вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали не лише воєнні об'єкти, а й цивільні. Лише в одному Маріуполі Донецької області жертвами окупантів стали понад 20 тисяч осіб.

Країни Євросоюзу, зокрема, Латвія, підтримали Україну у боротьбі з Росією.

Егілс Левітс виступав за надання нашій державі чогось подібного на "план Маршалла" для відновлення після бойових дій.

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