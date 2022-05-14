Президент РФ боїться демократії, вважає член Бундестагу.

Причиною війни Російської Федерації проти України стало не НАТО, а страх президента Росії Володимира Путіна перед рухами за демократію і свободу.

Альянс ніколи не збирався нападати на РФ, це російський лідер боїться свободи й демократії, розповів німецький депутат, член зовнішньополітичного комітету Бундестаг і полковник у відставці Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю DW.

За словами політика, глава Росії бачив, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг організовувати багатотисячні демонстрації в його державі, і спостерігав, як у Білорусі сотні тисяч людей виходили на вулиці на підтримку руху за свободу.

"...І це було для Путіна сигналом тривоги: не можна допустити, щоб в Росії та Білорусі повторилися події 1989 року (цього року в Східній Європі впав комуністичний режим - Ред.). Страх перед рухами за свободу, за демократію став причиною війни Путіна проти України, а не НАТО...", - заявив співрозмовник.

Родеріх Кізеветтер на початку травня відвідав Україну - був у Києві, а також у місті Ірпінь Київської області, яке було під окупацією.

Нагадавши, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів, зокрема, в Києві, Харкові, Львові, Чернігові, Миколаєві, Дніпрі, Одесі та Маріуполі.

В Управлінні Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини вже задокументували загибель в нашій країні через окупантів 3 381 людини.

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