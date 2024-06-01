В офісі Нетаньяху кажуть, що не припинять бойові дії, доки не знищать ХАМАС.

Ізраїль заперечив оголошену президентом США інформацію про те, що він готовий до припинення вогню в секторі Газа в обмін на звільнення усіх заручників. Відповідну заяву розповсюдив Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю.

"Ізраїль не змінював умови припинення війни: знищення військових та управлінських можливостей ХАМАС, звільнення всіх заручників та забезпечення того, щоб Газа більше не представляла загрози Ізраїлю", – йдеться у заяві.

В офісі Нетаньяху підкреслили, що Ізраїль наполягатиме на виконанні цих умов ще до запровадження постійного припинення вогню.

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"Думка про те, що Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню до виконання цих умов, не може бути виконано", – йдеться у заяві.

Пропозиція, озвучена Байденом

Як писав УНІАН, напередодні президент США Джо Байден виступив із заявою, в якій повідомив, що саме Ізраїль виступив із пропозицією про припинення вогню в секторі Газа, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників.

За словами Байдена, на першому етапі, який триватиме шість тижнів, буде припинено бойові дії, Ізраїль виведе війська з Гази та відпустить частину ув’язнених ХАМАСівців. Натомість ХАМАС звільнить частину цивільних харучників – літніх, поранених і жінок.

На другому етапі має початися остаточне припинення бойових дій і пройдуть подальші переговори, що прокладуть шлях третьому етапу – звільненню решти заручників та масштабному відновленню Гази.

Байден стверджував, що ця пропозиція через Катар вже передана ХАМАСу.

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