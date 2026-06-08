'Я приймаю всі рішення': Трамп відповів, чи погодиться Ізраїль на угоду з Іраном

Очільник Білого дому розповів, що переконує прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху утриматися від відповідних ударів по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль не має вибору й погодиться на угоду США та Ірану, оскільки все вирішує тільки він, повідомляє Financial Times.

Видання поспілкувалося телефоном з очільником Білого дому й під час інтерв'ю Дональд Трамп чітко пояснив, чи зможе прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заблокувати угоду США з Іраном.

"Він не матиме вибору. Я приймаю рішення. Я приймаю всі рішення. Він - ні", - заявив президент США.

Відео дня

В коментарі Fox News, очільник Білого дому розповів, що переконує прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху утриматися від відповідних ударів по Ірану попри заяви ізраїльських військових про готовність до відповіді.

Вказується, що інтерв'ю Трамп дав після того, як Іран запустив залп балістичних ракет по Ізраїлю. Це є найсерйознішим порушенням перемир'я з квітня.

Однак, президент США запевнив, що це не вплине на переговори:

"Угода може відбутися сама по собі - або ні, але це на неї не вплине".

Водночас, американський лідер звучав менш оптимістично щодо близькості угоди, ніж раніше.

"Думаю, переговори тривають. Побачимо, що буде", - сказав він.

Очільник Білого дому не виключив силовий варіант, якщо угода з Іраном зірветься.

"Це означатиме одне з двох: або ми зайдемо і займемося рештою того, чого не зробили військовим шляхом. Або просто збережемо блокаду Ірану - вона, мабуть, потужніша за будь-який удар", - поділився Трамп.

Відносини між США та Ізраїлем: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Пентагоні запідозрили ізраїльські спецслужби в шпигунстві. За даними, Міністерство оборони США посилило оцінку контррозвідувальної загрози з боку Ізраїлю до найвищого рівня. Водночас Ізраїль категорично заперечує такі звинувачення. Представник ізраїльського посольства у Вашингтоні заявив NBC News, що твердження про шпигунство проти США є "повністю неправдивими". В Білому домі також відкинули публікацію NBC News, й додали, що вона нібито базується на словах людей, які не володіють інформацією про реальний стан справ.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп 1 червня під час телефонної розмови різко розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за ескалацію конфлікту в Лівані. Під час розмови Трамп назвав Нетаньягу "божевільним" і звинуватив його в невдячності. Один із американських чиновників повідомив, що Трамп сказав Нетаньяху: якщо той здійснить свої погрози щодо бомбардування столиці Лівану, це ще більше ізолює Ізраїль на міжнародній арені. Два джерела повідомили, що Трамп стверджував, нібито саме він допоміг Нетаньягу уникнути тюрми. Припускається, що мова йде про його підтримку під час судового процесу над Нетаньяху у справі про корупцію.

Вас також можуть зацікавити новини: