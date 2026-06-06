Ізраїль прослуховував спецпосланця Трампа и заступника очільника Пентагону, - NBC News

У Пентагоні занепокоєні тим, що ізраїльські спецслужби активізували спроби збору інформації про внутрішні дискусії та процес ухвалення рішень в адміністрації президента США Дональда Трампа

Міністерство оборони США посилило оцінку контррозвідувальної загрози з боку Ізраїлю до найвищого рівня. За даними NBC News, таке рішення ухвалило Управління військової розвідки (DIA) на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тель-Авівом щодо подальших дій у війні з Іраном.

Як повідомляють журналісти з посиланням на двох чинних та одного колишнього американського посадовця, внутрішня оцінка була підвищена до рівня "критичний" протягом останніх тижнів. За словами джерел, у Пентагоні занепокоєні тим, що ізраїльські спецслужби активізували спроби збору інформації про внутрішні дискусії та процес ухвалення рішень в адміністрації президента США Дональда Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.

Один із співрозмовників NBC News стверджує, що оцінка DIA міститься у семисторінковому документі, де можливості Ізраїлю щодо агентурної та технічної розвідки оцінюються як такі, що перебувають на "критичному рівні". Також у документі нібито згадуються конкретні інциденти, які посилили занепокоєння американської сторони.

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Водночас Ізраїль категорично заперечує такі звинувачення. Представник ізраїльського посольства у Вашингтоні заявив NBC News, що твердження про шпигунство проти США є "повністю неправдивими".

"Ізраїль не збирає розвідувальну інформацію щодо американських структур, а тим більше урядових посадовців США. Розвідувальна діяльність Ізраїлю спрямована проти його ворогів, а не союзників", – наголосив представник дипломатичної місії.

У Білому домі також відкинули публікацію NBC News. Один із представників адміністрації заявив, що матеріал нібито базується на словах людей, які не володіють інформацією про реальний стан справ.

За даними телеканалу, рішення про підвищення рівня загрози ухвалили на тлі розбіжностей між Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо війни з Іраном та операцій Ізраїлю в Лівані.

Співрозмовники NBC News зазначають, що наразі це не вплинуло на обмін розвідданими між двома країнами, однак американським посадовцям рекомендують дотримуватися додаткових заходів безпеки під час поїздок до Ізраїлю та контактів з ізраїльськими чиновниками.

Ізраїль - останні новини

Раніше The New York Times повідомляв, що Ізраїль розглядає можливість припинення співпраці з офісом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша після того, як ізраїльські сили безпеки були включені до щорічного звіту організації щодо сексуального насильства в зонах конфліктів.

Також видання Haaretz писало, що Європейський Союз має намір ввести санкції проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, які допомагали Росії в незаконній торгівлі викраденим українським зерном. Представник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануні зазначив, що Європейський Союз "взяв до відома повідомлення про те, що російському судну тіньового флоту, яке перевозило викрадене українське зерно, дозволили розвантажитися в порту Хайфи в Ізраїлі, незважаючи на попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання".

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