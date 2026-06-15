Трамп заявив про підписання угоди з Іраном і пообіцяв зосередитися на Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном вже досягнута. За його словами, Тегеран зобов'язався відмовитися, зокрема, від створення ядерної зброї, пише Reuters.
Під час виступу перед журналістами напередодні саміту G7 у Франції Трамп припустив, що він може взяти участь в офіційній церемонії підписання угоди між США та Іраном, яка відбудеться в п'ятницю, 19 червня.
Президент США додав, що текст угоди з Іраном буде оприлюднено 19 червня або трохи пізніше. Також він підкреслив, що санкції не будуть зняті з Ірану, доки країна не виконає свої зобов'язання.
"Якщо вони будуть робити те, що повинні робити, тоді це почне набирати чинності", - сказав Трамп.
Крім того, він запевнив, що Ормузька протока буде повністю відкрита до 19 червня.
Розмова із Зеленським і Путіним
Також Трамп окремо розповів про свої розмови з лідерами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним 14 червня. За його словами, вони відкриті до пошуку мирного врегулювання війни.
"Вчора у мене відбулися дуже хороші розмови з президентом Зеленським і президентом Путіним. І мені здається, можливо, ми зможемо щось зробити і в цьому питанні. Дійсно, я так вважаю. Я думаю, що вони обоє відкриті для цього. Тому тепер, коли це питання завершено, ми зосередимося на цьому. Побачимо, чи зможемо ми довести і цю справу до кінця", – сказав президент США.
Танкери з нафтою почали виходити з Ормузької протоки
Нагадаємо, що сьогодні, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що судна з нафтою починають виходити з Ормузької протоки. Він заявив, що танкери рухаються південним морським шляхом, який є повністю безпечним.
Раніше Трамп заявив про укладення угоди між США та Іраном про відкриття Ормузької протоки. За його словами, угода також унеможливить отримання Тегераном ядерної зброї.