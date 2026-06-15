Танкери з нафтою почали виходити із Ормузької протоки, – Трамп

Раніше Дональд Трамп заявив про укладення угоди між США та Іраном щодо відкриття Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що багато суден, завантажених нафтою, починають виходити з Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters.

"Кораблі починають виходити з Ормузької протоки, багато з них завантажені нафтою. Вони рухаються південним морським шляхом, який є цілком безпечним, надійним і недоторканим", – цитує агенція допис президента США у соціальній мережі Truth Social.

Довідка УНІАН. Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світового нафтового експорту. Її фактичне перекриття на тлі загострення між США та Іраном раніше призвело до різкого зростання цін на нафту та перебоїв у русі танкерів.

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Блокада Ормузької протоки – головне

Нещодавно президент Дональд Трамп заявив про укладення угоди між США та Іраном щодо відкриття Ормузької протоки. За його словами, угода також унеможливить отримання Тегераном ядерної зброї.

Після повідомлень про угоду між США та Іраном нафта різко подешевшала.

Зараз інвестори відстежують, наскільки швидко виробники на Близькому Сході зможуть відновити видобуток і експорт нафти після пошкоджень, спричинених війною, а також чи повернеться в регіон достатня кількість суден для перевезень.

Зазначимо, що, за даними CNN, підписання меморандуму розглядається лише як початковий етап процесу.

Далі США та Іран планують продовжити переговорний трек ще щонайменше протягом 60 днів, аби узгодити фінальні умови врегулювання та визначити параметри завершення поточної кризи.

Поки що сторони подають різні, подекуди суперечливі сигнали щодо можливого змісту майбутніх домовленостей.

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