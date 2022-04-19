Олег Тіньков заявив, що в Росії давно все "загрузло в непотизмі, холуйстві та чиношануванні".

Засновник банку "Тінькофф", який потрапив під жорсткі санкції ЄС та США, Олег Тіньков заявив, що в громадяни Російської Федерації проти війни в Україні. Він вказав, що гинуть невинні люди.

Про це банкір написав у своєму Instagram

"Я не бачу жодного бенефіціара цієї божевільної війни! Гинуть невинні люди та солдати", - йдеться в повідомленні.

За його словами, 90% росіян проти війни.

"Генерали, прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що у них лайно-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні лайно та загрузло в непотизмі, холуйстві та чиношануванні? Кремлівські чиновники в шоці, що не тільки вони, але й їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати залишки майна. Звичайно, є д*біли, що малюють Z, але дебілів в будь-якій країні 10%. 90% росіян проти цієї війни!"- підсумував Тіньков.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

При цьому засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков одним з перших виступив проти війни з Україною. Він вказав, що загибель людей - неприпустима.

Зі схожими заявами виступи російський мільярдер Михайло Фрідман (група Альфа), а також близький до президента РФ Олег Дерипаска (Русал).

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