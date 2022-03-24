Останній раз глави оборонних відомств США і РФ розмовляли телефоном 18 лютого.

Військове керівництво Російської Федерації відмовляється контактувати з представниками Пентагону. Причина, по якій російська сторона не йде на контакт, не відома.

Про це пише The Washington Post.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що контакт між керівництвом військових відомств США та РФ "життєво важливий", але Москва "досі відмовлялася від участі".

За його словами, після нападу Росії на Україну глава Пентагону Ллойд Остін та голова Комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі намагалися налагодити спілкування з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, але вони "досі відмовлялися брати участь". При цьому причину відмови російська сторона не називає. Останній раз глави оборонних відомств США та РФ розмовляли телефоном 18 лютого.

Відзначається, що між оборонними відомствами США та Росії є пряма лінія зв'язку для запобігання можливих "прорахунків" та конфліктів через ситуацію навколо України, але її можливості "можуть бути обмежені".

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну з Україною, знищуючи громадянську інфраструктуру і вбиваючи українців.

З моменту вторгнення в Україну РФ використала понад 1,2 тисячі ракет. У Пентагоні як і раніше вважають, що переважна більшість ракет, які ще є у країни-агресора, мають клас "земля-повітря" або є крилатими.

У свою чергу британська розвідка повідомляє, що російські війська майже напевно зазнали тисячі втрат під час вторгнення в Україну. Водночас за даними Міноборони України, ЗСУ знищили понад 15 тисяч російських військових.

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