За інформацією представника Міністерства оборони США, РФ вже запустила по Україні понад 1 тисячу 200 ракет.

Вже місяць Росія веде повномасштабну війну проти України. За цей час країна-агресор використала понад 1 тисячу 200 ракет, але у неї ще залишилося багато зброї.

Про це джерело в Пентагоні повідомило виданню ABC News.

За даними високопоставленого представника Міністерства оборони США, на сьогодні Росія запустила понад 1200 ракет по Україні. Однак в Пентагоні як і раніше вважають, що переважна більшість ракет, які ще є у країни-агресора, мають клас "земля-повітря" або є крилатими.

"Хоча російські військові витратили більшу частину запасів ракет, готових до дій в Україні, у них ще дуже багато залишилося", - передає слова джерела видання.

Чиновник також розповів, що на озброєнні у РФ є "найменша кількість крилатих ракет повітряного базування". Однак в окупантів можуть бути запаси озброєння.

"У них все ще є понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення. Але у них все ще є значна кількість крилатих ракет наземного базування, балістичні ракети малої дальності і балістичні ракети середньої дальності", - додало джерело.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що біля Бердянська знищено великий ворожий десантний корабель.

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