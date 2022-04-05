Китай продовжить просувати мирні переговори та відігравати конструктивну та відповідальну роль у тому, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

Китай не налаштований збайдужіло спостерігати за ситуацією в Україні з боку, не кажучи вже про те, щоб підливати олію у вогонь.

Про це повідомив постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь, передає "Інтерфакс-Україна".

"У питанні України Китай не шукає геополітичного власного інтересу. Ми не налаштовані збайдужіло спостерігати за ситуацією з боку, не кажучи вже про те, щоб підливати олію у вогонь. Є лише одна мета, якої ми щиро хочемо, і це мир. Китай продовжить просувати мирні переговори та відігравати конструктивну та відповідальну роль у тому, щоб допомогти вирішити кризу в Україні", - сказав Цзюнь на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні в Нью-Йорку у вівторок.

Дипломат зазначив, що Китай надав і продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам.

"Згідно з міжнародним правом, мирне населення має бути позбавлене будь-яких форм насильства у збройних конфліктах. Атаки на цивільне населення неприйнятні й не мають відбуватися", – зазначив Цзюнь.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

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