Державні нафтопереробні компанії Китаю уникають нових контрактів з Росією на переробку сировини. Однак умови за вже існуючими договорами вони збираються виконувати.
Відповідною інформацією поділився портал Reuters з посиланням на перевірені джерела, які знайомі з питанням.
Китайські державні компанії, які займаються переробкою нафти, відмовляються від нових поставок вантажів з Росії. Вони слідують пораді з Пекіна і діють обережно у співпраці з РФ в умовах західних санкцій. Держкомпанії з Піднебесної не хочуть, щоб їх вважали відкрито підтримуючими Москву після обмежень, які США і ЄС наклали на "Роснефть" і "Газпром".
За словами джерел Reuters, держкомпанії з Китаю будуть дотримуватися своїх довгострокових існуючих контрактів на переробку російської нафти. Однак нові споти вони відкривати не стануть, незважаючи на низькі ціни.
Піднебесна — це найбільший імпортер нафти з РФ. За день вона купує 1,6 мільйона барелів, половина з яких поставляється по трубопроводах в рамках існуючих контрактів.
Джерела Reuters припускають, що скорочення імпорту нафти з РФ підштовхне Китай шукати альтернативні джерела. А це може посилити глобальні проблеми з поставками, через які ціни на нафту еталонної марки Brent на початку березня досягли 14-річного максимуму — в районі $140 за барель.
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