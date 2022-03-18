Європейські політики попросили комітет прийняти заявку, попри те, що термін подачі минув

Президента України Володимира Зеленського висунули на Нобелівську премію миру. Європейські політики звернулися до комітету премії.

Про це йдеться у відкритому письмо Нобелівському комітету.

"Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії і самоврядування. Від непокірного демократично обраного президента України Володимира Зеленського до людини, яка зі сльозами на очах прощається зі своєю сім'єю, щоб боротися за свою країну. Люди всієї України борються проти сил авторитаризму. Наші слова співчуття і підтримки навряд чи можуть віддати належне жертвам, які вони приносять в ім'я принципів прав людини і світу", – зазначено в листі.

Варто відзначити, що всі кандидатури повинні були подати до 1 лютого, але європейські політики наполягають на кандидатурі Зеленського і просять продовжити термін подачі заявки до 31 Березня.

"Хоча ми розуміємо, що це порушення процедури, ми вважаємо, що це порушення виправдане нинішньою безпрецедентною ситуацією. Наш демократичний обов'язок - протистояти авторитаризму і підтримувати народ, який бореться за демократію і своє право на самоврядування", — пояснили свою позицію європолітики.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2020 році лауреатом Нобелівської премії миру в 2020 році стала Всесвітня продовольча програма ООН.

У 2021 році Нобелівську премію миру розділили головний редактор російського опозиційного видання "Новая газета" Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.

Також серед номінантів на Нобелівську премію миру висували екс-співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і його інформатора Челсі Меннінг.

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