Хоча американці й "зневажають" Путіна, але вони "втомилися від вартості та тривалості" війни. А от партії взагалі важко собі уявляють, яким чином має досягатися мир в Україні.

У США хочуть, щоб Україна досягла мирної угоди з Росією, включаючи більшість республіканців, демократів, незалежних, а також простих американських виборців.

Як пише видання The Hill, не дивлячись на це, партії розділилися в думках щодо того, який вигляд повинен мати процес перемовин про припинення бойових дій, з огляду на те, що чиновники Білого дому зустрічаються з російськими офіційними особами, щоб обговорити закінчення війни, й окремо ведуть перемовини з Україною щодо угоди про природны ресурси.

Гарвардське опитування CAPS-Harris показало, що заява президента США Дональда Трампа про прямі перемовини з РФ щодо припинення війни проти України користується величезною популярністю серед республіканців: 85% висловилися за. Незначна більшість незалежних підтримують цей підхід, тоді як 60% демократів виступають проти.

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Майже 6 із 10 представників усіх партій заявили, що проти того, щоб адміністрація Трампа виключила Україну з перемовин, зокрема 76% демократів і 64% незалежних. Однак 62% республіканців заявили, що підтримують переговори без України.

При цьому демократи і незалежні не проти виключення з переговорного процесу європейців, тоді як республіканці виступають за їхню участь.

Три чверті демократів і майже дві третини незалежних виступають проти того, щоб Трамп змусив Україну віддати свої окуповані землі для припинення війни, в той час як дві третини республіканців підтримують це. Приблизно дві третини республіканців, демократів і незалежних кажуть, що Україна повинна отримати гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки Кремлю.

Голова Harris Poll Марк Пенн сказав The Hill, що американці "зневажають" володаря Кремля Путіна, але "втомилися від вартості та тривалості" війни. Він сказав, що більшість підтримує зусилля з припинення війни, хоча вони не вірять, що Путін дотримуватиметься умов.

Переговори з РФ

На початку минулого тижня представники США та РФ провели переговори у Саудівській Аравії. Однак на них не було представників України та Євросоюзу.

Перед цим Трамп почергово поговорив із російським диктатором Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Експерти зазначили, що Трамп зацікавлений у швидкому досягненні мирного договору щодо України, проте його мало хвилює його якість.

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