Могутність Росії сильно зменшилася, а їхня армія сильно відстала, додав держсекретар США.

Росія повністю провалила поставлені при вторгненні в Україну цілі, зазнала стратегічної невдачі, і можливо поразки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі; заперечити її суверенітет і незалежність; затвердити російську владу; а також розділити Захід, розділити альянс. І по всіх трьох фронтах це провалилося", - сказав Блінкен.

За його словами, Україна тепер стала більш згуртованою. "Це - суверенна, незалежна Україна буде там набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", - сказав держсекретар США.

Він додав, що могутність Росії значно зменшилася, а їхня армія сильно відстала.

"Їхня економіка почала хитатися. І, звісно, НАТО і Захід є більш згуртованими, ніж будь-коли. Тому тільки на цій підставі ми вже бачимо драматичну невдачу для Росії", - зазначив Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, голова адміністрації Білого дому Рон Клейн попереджає, що війна в Україні "далека від завершення", попри заяви Москви про відведення військ від Києва. Він додав, що США готові допомагати Україні в її зусиллях зберегти контроль над територіями на сході.

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