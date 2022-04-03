США готові допомагати Україні в її зусиллях зберегти контроль над територіями на сході.

Голова адміністрації Білого дому Рон Клейн попереджає, що вона в Україні "далека від завершення", попри заяви Москви про відведення військ від Києва.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC.

"Я думаю, є багато свідчень того, що Путін просто виводить свої війська з північної частини країни, щоб перекинути їх у східну частину країни, щоб відновити там бойові дії", - сказав Клейн.

Клейн підтвердив готовність США допомагати Україні в її зусиллях зберегти контроль над територіями на сході.

"Як сказав президент Зеленський, це (щоб РФ захопила східні регіони України, тоді як Київ збереже контроль над іншими - УНІАН) для нього є неприйнятним, і ми збираємося підтримати його військовою допомогою, економічною допомогою, гуманітарною допомогою", - додав він.

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: