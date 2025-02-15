Спецпосланець Трампа наголосив, що Україна сміливо боролася.

Повномасштабна війна Росії проти України не завершиться перемогою, як у Другій світовій війні.

Таку заяву зробив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України і Росії Кіт Келлог на полях Мюнхенської безпекової конференції, коли його запитали, чого саме бажають Штати: завершення чи перемоги України у війні.

Він наголосив, що Україна сміливо боролася з російською агресією.

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"Давайте будемо чесними. Україна сміливо боролася. Перше, що треба зробити, – зупинити кровотечу, а далі – лікувати. Який би план не був, потрібно добре подумати. Якщо ви думаєте про перемогу, як у Другій світовій, то цього, напевно, не станеться", – сказав Келлог.

Війна в Україні: це варто знати

Раніше Кіт Келлог заявив, що бере 180 днів, щоб задіяти всі сторони для якнайшвидшого завершення війни РФ проти України. На його думку, війна має закінчитися раніше, ніж через рік.

Крім того, спецпредставник Трампа сказав, що Росії доведеться піти на територіальні поступки і зменшити армію. При цьому він додав, що на поступки "може піти й Україна".

Тим часом країни G7 домовилися пов'язати майбутні санкції проти РФ з перебігом мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Цю заяву підтримав і держсекретар США Марко Рубіо.

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