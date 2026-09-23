Лідер французьких ультралівих звинуватив Україну в ескалації війни

Меланшон заявив, що не бачить іншого виходу, окрім дипломатії та діалогу.

Лідер французьких ультралівих Жан-Люк Меланшон заявив, що українські удари по цілях на території Росії нібито призвели до ескалації війни. Про це пише Le Monde.

23 вересня Меланшон опублікував у соцмережі X відео, в якому висловився щодо війни Росії проти України. Кандидат у президенти Франції зазначив, що його партія "Нескорена Франція" з самого першого дня засуджує вторгнення РФ в Україну, а також закликає російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з країни.

Однак у відео Меланшон також звинуватив Україну в ескалації.

Відео дня

"Це не виправдання Росії, бо щойно ви скажете хоч одне слово здорового глузду, вас звинуватять у дезертирстві. Але все ж, хто може уявити собі країну, яка дозволяє атакувати власну столицю й ніяк не реагує на таку ситуацію? Це немислимо. Навіть якщо Росія є загарбником України", – заявив політик.

Меланшон додав, що не бачить іншого виходу, окрім дипломатії та діалогу.

Україна погодилася на повне й негайне припинення вогню з Росією

Нагадаємо, що у спільній заяві 51 країни-члена ООН йдеться про те, що Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Водночас Київ закликав Москву вчинити так само.

Також у цій заяві йдеться про те, що РФ намагається заблокувати український експорт зерна, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

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