Віктор Орбан заявив, що Росія не оголошувала війну Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засумнівався в тому, що повномасштабне вторгнення Росії на Україну, яке призвело до сотень тисяч жертв, слід називати "війною".

"Це військова операція", - цитує Орбана видання Bloomberg. "Між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді і буде війна".

У жовтні Орбан зустрівся з Путіним у Пекіні, ставши першим лідером ЄС, який зробив це після того, як був виданий міжнародний ордер на арешт російського президента за передбачувані військові злочини в Україні.

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На зустрічі з Путіним він назвав російське вторгнення "військовою операцією", хоча в четвер в Будапешті він сказав журналістам, що готовий використовувати слово "війна", в тому числі і в розмові з російським президентом під час їх наступної зустрічі.

"Ми повинні радіти, що не оголошена війна, тому що тоді в Росії почнеться загальна мобілізація", - сказав Орбан. "Я нікому цього не бажаю".

Позиція Орбана в ЄС - чим Будапешт розлютив Брюссель

Угорщина розлютила своїх союзників по Європейському союзу і НАТО тим, що підтримує тісні відносини з Росією і намагається підірвати підтримку України, в тому числі закликаючи скасувати економічні санкції проти Москви.

Крім того, Орбан заблокував пакет фінансової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро для України, ставши єдиним з 27 лідерів урядів ЄС, хто зробив це.

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