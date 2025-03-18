На думку колишнього посла США в РФ, Путін збирається зробити ще одну спробу висунути нові вимоги.

Перш ніж погодитися на припинення вогню, російський диктатор Володимир Путін може зажадати ще більше поступок від України. Таку думку висловив в інтерв'ю ведучому Sky News Марку Остіну колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Досі президент США Дональд Трамп надав Росії "всі поступки" – зокрема, він заявив, що Україна повинна відмовитися від територій, не може стати членом НАТО. Крім того, він наголосив, що американська сторона не віправлятиме своїх миротворців в Україну.

Проте усе це, включно з припиненням військової допомоги та обміну розвідданими, було "батогами" для України, вважає Макфол.

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"Тепер м'яч на полі Путіна, і я не здивуюся, якщо він його (припинення вогню, – ред.) підпише, адже він вже отримав так багато натомість", – каже він.

Колишній посол США в РФ нагадав, що вів переговори з адміністрацією Путіна.

"Можу сказати вам, що не можна просто дати їм все на початку, а потім сподіватися на добру волю у відповідь. З цими хлопцями так не працює. Вони привласнюють ваші поступки і вимагають більше. Я хвилююся, що Путін натякнув, що тепер, коли він поклав у кишеню попередні поступки, він хоче більше", – акцентував Макфол.

На його думку, Дональд Трамп не зацікавлений у довгострокових переговорах. Лідер Білого дому хоче лише тимчасового припинення вогню, щоб оголосити про свою перемогу у цьому питанні.

Водночас з точки зору України, припинення вогню – це лише "перший крок до того, що вони хочуть зробити для більш довгострокового безпекового врегулювання", пояснив Макфол.

Він вважає, що Путін збирається зробити ще одну спробу висунути нові вимоги.

"Він збирається промацати ґрунт, а потім, ймовірно, підпише угоду. Але це буде дуже тимчасова угода, всього на 30 днів. Я сподіваюся, що вона покладе початок мирному врегулюванню, тому що український народ заслуговує на мир. Але я не налаштований оптимістично щодо довгострокового миру і стабільності за нинішніх умов", – констатував Майкл Макфол.

Вимоги Путіна до України

Кілька днів тому, говорячи про можливість 30-денного припинення вогню у війні, яку РФ веде проти України, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не проти. Водночас він висунув низку вимог.

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру та усунення першопричини кризи", – заявив господар Кремля.

Москва хоче, щоб на час перемир'я Україна не проводила мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не отримувала від союзників озброєння.

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