Документ вже розмістили на офіційному порталі правової інформації РФ.

Президент Російської Федерації Володимир Путін ввів відповідальності за порушення режиму воєнного стану. Він підписав відповідний закон про адміністративну відповідальність.

Зазначається, що документ розмістили на офіційному порталі правової інформації Росії. Таким чином, КоАП РФ доповнили статтею про порушення режиму воєнного стану.

За таке порушення передбачено адміністративний штраф для громадян у розмірі від 500 рублів до однієї тисячі або адміністративний арешт строком до 30 діб. При цьому посадовим особам за таке порушення загрожує штраф від однієї до двох тисяч рублів або адміністративний арешт на строк до 30 діб.

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Крім того, якщо для порушення використовували транспорт, то його конфіскують. Також документ уточнює порядок затримання автотранспорту.

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14 червня 2023 року Держдума РФ прийняла поправки про штрафи за порушення режиму воєнного стану.

Згідно із законопроектом, в Кодексі про адміністративні правопорушення в статті 20.51 з'являться пункти, що передбачають штрафи за порушення режиму воєнного стану для громадян у розмірі від 500 до 1000 рублів, а для посадових осіб - від 1000 до 2000 рублів. В обох випадках можливий адміністративний арешт на строк до 30 діб.

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