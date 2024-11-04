Водночас паспорти почали відбирати в натуралізованих росіян, які не хочуть зв'язуватися з російською армією.

Тільки за поточний рік Росія видала своє громадянство 3344 іноземцям, які погодилися воювати проти України. Про це повідомила офіційна представниця МВС РФ Ірина Волк.

Ще на початку січня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок видачі російського громадянства іноземцям, які уклали контракт із російською армією або іншими збройними формуваннями країни-агресора. Зокрема ті, хто погодяться піти вбивати українців в Україні, тепер звільнені від необхідності складати іспит на знання російської мови, історії РФ та основних російських законів перед отриманням паспорта. Також для них скасовано умову попередньої наявності посвідки на проживання в Росії.

Одночасно з цим російська влада почала переслідувати тих, хто раніше отримав російський паспорт, але не став на військовий облік. На початку серпня Путін підписав закон, який дозволяє відбирати громадянство у натуралізованих росіян, якщо вони не стали на військовий облік. Раніше видання "Важные истории" нарахувало щонайменше 12 випадків, коли цей закон уже було застосовано на практиці.

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Глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін стверджував, що така політика дала змогу відправити на війну проти України близько 10 тисяч нових громадян Росії.

Іноземці в російській армії: останні новини

Як писав УНІАН, Росія активно намагається вербувати іноземних громадян для участі у війні проти України. Зокрема ЗСУ взяли в полон досить багато громадян Шрі-Ланки і Непалу, хоча останнім часом вони стали менше попадатися.

Військовополонені іноземці зізнаються, що перетиналися в російській армії з сербами, кубинцями, казахами, таджиками, марокканцями, індійцями та єгиптянами. Також Росія намагається вербувати громадян африканських країн на південь від Сахари.

За даними української розвідки, цих іноземців використовують як "гарматне м'ясо" - їх женуть уперед, щоб виявити позиції українських захисників.

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