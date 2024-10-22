Індія активно співпрацює з російською стороною щодо питання індійців, яких було завербовано для участі у війні проти України.

Владі Індії вдалося звільнити з російської армії 85 своїх громадян. Вони були завербовані для участі у війні проти України військовими РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вікрам Місрі, пише Hindustan Times. "На даний момент... з Росії повернулися близько 85 осіб. Ми також отримали останки деяких індійців, які загинули на війні", - сказав він.

"Близько 20 осіб все ще залишаються в російській армії, і ми чинимо тиск, вимагаючи якнайшвидшого звільнення всіх індійців, що залишилися, зі збройних сил РФ", - зазначив Місрі.

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Міністр додав, що індійська сторона перебуває в "дуже тісному контакті" зі співрозмовниками в міністерствах закордонних справ і оборони РФ щодо "питання індійців, які були незаконно або іншим чином залучені до участі в бойових діях у складі російської армії".

Джерела видання повідомили, що питання звільнення решти індійців прем'єр-міністр Нарендра Моді обговорить із Путіним на полях саміту БРІКС.

Видання підкреслило, що звільнення і репатріація індійських громадян, завербованих на війну проти України, стало ключовим для Індії після загибелі щонайменше 9 її громадян на передовій.

Як РФ змушує іноземців воювати в Україні

19 вересня стало відомо, що Індія повернула з РФ частину своїх громадян, яких обманом примусили воювати проти України. Індійці, які ще перебувають "у процесі" повернення на батьківщину, розповіли про всі переживання.

Також відомо, що у Вовчанську ЗСУ помітили найманців з Єгипту, яких використовують окупанти.

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