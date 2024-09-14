Карін Жан Пʼєр заявила, що політика США стосовно ударів вглиб Росії американською зброєю станом на зараз залишається незмінною.

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр заявила, що погрози російського президента Володимира Путіна стосовно того, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні - "дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового".

"Коментарі Путіна це безперечно дуже небезпечна риторика. Але вона не нова для Росії. Насправді це було головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили", – сказала речниця.

Вона повторила повідомлення про те, що "війна в Україні може завершитись в момент, коли Росія виведе свої війська з України".

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Жан Пʼєр також заявила, що політика США стосовно ударів вглиб Росії американською зброєю станом на зараз залишається незмінною. За її словами, не очікується жодних великих оголошень стосовно цієї теми після зустрічі президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

"Політика не змінилася. Але я продовжу говорити, що президент відданий тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб захищатися від агресії Росії, щоб захищати свою демократію", - додала вона.

Реакція США на погрози Путіна

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що США серйозно сприйняли попередження Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна випустить ракети далекого радіусу дії західного виробництва по Росії.

У Держдепартаменті США також відреагували на заяви російського лідера про те, що дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю великої дальності по цілям у глибині РФ буде розцінено, як пряму участь країн НАТО у війні в Україні. Як сказав прес-секретар Держдепу Меттью Міллер, "це дуже схоже на те, що він говорив протягом останніх двох із половиною років".

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