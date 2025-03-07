Він додав, що Трамп був обраний, щоб принести мир у цій війні, і він працює з обома сторонами так, як може тільки президент Трам.

Призупинення військової допомоги Україні є тимчасовим і це "пауза в очікуванні справжньої відданості шляху до миру".

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час переговорів з британським колегою Джоном Гілі, передає Голос Америки. "Трамп дуже пильно стежить за тим, що саме говорять і роблять українці щодо прихильності мирному процесу, і нас дуже заохочують ті ознаки, які ми бачимо. Зрештою, Трамп прийме рішення, але поки це пауза", - сказав Гегсет.

"Наші країни працюватимуть разом, щоб забезпечити тривалий мир в Україні", - вважає глава Пентагону.

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Гегсет також підкреслив, що США вітають пропозиції Великої Британії та Франції допомогти Україні підтримувати мир: "Посадімо обидві сторони до столу. Візьмімо зобов’язання щодо миру, і це те, що президент Трамп активно робить, як з росіянами, так і з українцями. Отже, щоб підтримувати тривалий мир, у цьому є аспект безпеки. Велика Британія та Франція пообіцяли разом з іншими стати головною частиною цього. Будуть інші аспекти, які є частиною подальших умов переговорів".

Глава Пентагону зазначив, що "Трамп був обраний, щоб принести мир у цій війні, і він працює з обома сторонами так, як може тільки президент Трамп,.. і сьогодні ми ближчі (до миру), ніж коли-небудь, завдяки його лідерству".

Водночас британський міністр оборони Гілі відзначив, що Україна готова підписати угоду зі США.

"Вони готові до припинення вогню. Вони хочуть гарантій і безпеки, яких ми повинні дотримуватися, щоб гарантувати, що вони знову не зіткнуться зросійською агресією. Але вони, як і ми, готові працювати, щоб максимально використати цю унікальну можливість, яку ми зараз маємо, і це відповідальність на всіх нас, і це дуже чітко видно від нашого прем’єр-міністра, це ясно від президента (Трампа), це зрозуміло і від президента (Володимира) Зеленського", - сказав Гілі.

Допомога США Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила надання Україні військової допомоги, а згодом стало відомо, що призупинено й передачу американських розвідданих Україні.

Повідомлялось, що ця зупинка триватиме доти, поки Україна на погодиться на переговори з РФ.

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