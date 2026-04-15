'Дев'ята на підході': Трамп зробив гучну заяву щодо війни в Україні

Мирне врегулювання війни в Україні наближається. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business.

"Я завершив вісім воєн, дев'ята на підході. Ніхто ніколи не завершував жодної війни. Хто завершив хоча б одну війну? Ніхто! А я завершив вісім воєн", - сказав американський президент.

Переговори про мир в Україні - важливі новини

Раніше прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що на фронті ситуація для Росії настільки хороша, що можна змінити підхід до мирних переговорів. За його словами, це розуміє і Україна.

Відео дня

Крім того, голова Офісу президента Кирило Буданов говорив про те, що на наступних переговорах Україна, ймовірно, почує "багато нового" від росіян. Він підкреслив, що удари по російських нафтових терміналах впливають на хід мирних переговорів.

За словами Буданова, зміна позиції Росії під впливом цих ударів є дискусійним питанням. Він зазначив, що удари по російських нафтових об'єктах посилюють позицію України на переговорах, а не роблять її слабшою.

Голова ОП підкреслив, що Україна повинна робити все для того, щоб зміцнити переможну позицію. За його словами, будь-які засоби для досягнення цієї мети виправдані й правильні.

