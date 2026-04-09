На наступних переговорах з Росією ми почуємо багато нового, - Буданов

Буданов зазначив, що Україна має робити все для того, щоб зміцнити переможну позицію.

Удари по російських нафтових терміналах впливають на хід мирних переговорів. Україна на наступних переговорах, ймовірно, почує "багато нового" від росіян. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов під час Конгресу місцевих і регіональних влад, пише "Укрінформ".

"Вони (удари по нафтових терміналах РФ - УНІАН) точно впливають. Це й так очевидно", - сказав глава ОП.

За словами Буданова, зміна позиції Росії під впливом цих ударів є дискусійним питанням.

"На наступних переговорах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно посилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою. Ми повинні робити все для того, щоб зміцнити нашу переможну позицію. І будь-які засоби для досягнення цієї мети виправдані й правильні", - підкреслив Буданов.

Переговори України з Росією поки що відкладені

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори з Росією на сьогодні відкладені. Однак він також підкреслив, що процес відновиться.

Зеленський сказав, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але не в Москві і не в Києві. Він додав, що місцем проведення такої зустрічі можуть бути США, а також країни Близького Сходу або Європи.

