У Раді відповіли, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні

Мережко зауважив, що деякі оглядачі пов’язують терміни ймовірного завершення війни з каденцією Трампа.

Ніхто не може передбачити терміни завершення війни в Україні, подібних розрахунків не може бути. Про це у коментарі УНІАН сказав народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Відповідаючи на запитання щодо того, що мав на увазі позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, коли під час засідання парламенту із трибуни сказав, що "нам кажуть, війна буде ще 2-3 роки", і чи дійсно може йтися про такий термін, Мережко наголосив, що цього ніхто не може передбачити.

"Припинення вогню може відбутися в будь-який час. Але юридично, поки залишається питання тимчасово окупованих територій, з точки зору міжнародного права сам стан війни може залишатись, поки це питання не буде вирішене остаточно", - сказав депутат.

На уточнення, звідки Разумков узяв таку цифру, звертаючись до сесійної зали та до депутатів, Мережко зауважив, що подібних розрахунків бути не може, і що "все залежить від однієї особи і він однієї країни - від Путіна і Росії".

Крім того, на запитання, чи можуть такі терміни бути пов’язані з каденцією президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, депутат зазначив:

"Є така версія, я чув принаймні. Що це може бути пов’язане з каденцією Трампа. Оскільки він поки що не проявляє волі до того, щоб виконати свої обіцянки".

Мережко уточнив, що така теорія лунала серед американських та європейських оглядачів, а наступні вибори президента у США мають відбутися у 2028 році.

Коли закінчиться війна

Як повідомляв УНІАН, у лютому командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко висловив думку, що під кінець 2026 року через низку проблем Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні.

Військовослужбовець зазначив, що 2027-йстане роком, коли Росія "не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України, для знищення української держави". І перша половина року - це буде "гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій", а до середини року, "цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода".

У березні ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, як і коли закінчиться війна, сказав, що не знає, і додав: "У будь-який момент в ізраїльтянина запитайте: коли закінчиться війна? Будь-яка: з Газою, з Іраном, чергова з Газою, чергова з Іраном...".

