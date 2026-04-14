У Кремлі заявили, що вестимуть мирні переговори 'по-іншому'

Кремль вважає, що Росія майже перемогла. Щоправда, так триває вже п’ятий рік поспіль.

Незважаючи на те, що Україна в останні тижні повернула собі перевагу у війні, у Кремлі вважають, що на фронті ситуація для РФ настільки хороша, що можна змінити підхід до мирних переговорів. Про це в коментарі російським ЗМІ заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Дійсно, СВО просувається, і в Києві прекрасно знають і усвідомлюють те, що в міру просування, у міру того, як ось ця позитивна для нас динаміка починає домінувати, то і, звичайно, скажімо так, ну і переговори будуть йти інакше", – заявив він.

Ситуація на фронті: що важливо знати

Як писав УНІАН, з кінця січня Сили оборони України здійснюють контрнаступальні дії в Дніпропетровській області, що вже дає відчутний оперативний ефект на фронті. За даними аналітиків, українські війська значно просунулися на цьому напрямку, стримавши російський наступ на Олександрівському напрямку та ускладнивши ситуацію для окупантів на Гуляйпольському. Загалом, у період з кінця січня по березень поточного року ЗСУ звільнили понад 400 кв. км території.

На цьому тлі загальні темпи просування російських військ на фронті значно сповільнилися в останні місяці. За оцінками ISW, у перші три місяці року росіяни просувалися приблизно вдвічі повільніше, ніж за аналогічний період попереднього року. Середній темп їхнього просування знизився до близько 5,5 кв. км на добу проти понад 11 кв. км роком раніше. Аналітики пов’язують це, зокрема, з активними українськими контратаками, що змушують російське командування розпорошувати ресурси та обирати між обороною і продовженням наступу на різних ділянках фронту.

На додаток до цього російські втрати в живій силі стабільно почали перевищувати темпи вербування новобранців, що підриває здатність РФ нарощувати чисельність окупаційної угруповання.

