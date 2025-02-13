Генеральний секретар Альянсу не погоджується з тим, що Україна починатиме переговори з позиції слабкості.

Російський диктатор Володимир Путін є непередбачуваним на переговорах, але його треба залучати до них для того, аби добитися мирної угоди. Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу після засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.

Зокрема, у Рютте запитали, чи дійсно він вірить, що російський диктатор Володимир Путін хоче закінчити війну зараз, як про це напередодні сказав президент США Дональд Трамп.

"Я точно не знаю, що на думці у президента Путіна. Звісно, і ви теж не можете знати. У мене було багато зустрічей з ним між 2010 і 2014 рокам, коли я обіймав попередню посаду (прем'єр-міністра Нідерландів - УНІАН). І він є сильним перемовником. Він дуже непередбачуваний. Але зрештою, якщо ми хочемо добитися мирної угоди, він нам потрібен там. Бо він той, хто розпочав цю агресивну війну проти вашої країни", - наголосив Рютте.

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Генеральний секретар НАТО відзначив, що треба зробити так, аби переговори призвели до погодження міцної угоди, аби у світі зрозуміли, що саме Захід переміг. У підсумку це має бути зрозуміло для таких країн як Китай, Північна Корея та Іран.

Також у Рютте запитали, якщо президент Трамп каже, що переговори мають початися негайно, чи це означає, що Україна їх розпочне з позиції слабкості.

"Ні, я не зовсім погоджуюся з вами. Тому що, якщо станеться так, що почнуться переговори, вони не завершаться у перший або у другий день", - відповів Рютте.

У цьому зв'язку, на його переконання, буде можливість забезпечити успішність переговорів.

На думку Рютте, важливо добитися укладення мирної угоди за обставин, коли одночасно Путін розумітиме, що Захід зберігає єдність, а Україна отримує усю необхідну підтримку, щоби взяти гору у війні.

"Це дуже важливо, і також коли він розумітиме, що він може завершити ті переговори лише тоді, коли ми будемо абсолютно запевнені, що результат буде довготривалим", - наголосив Рютте.

Членство України в НАТО

Окрім того, Рютте прокоментував перспективи членства України в Альянсі. Як нагадав генеральний секретар НАТО, на липневому саміті у Вашингтоні лідери Альянсу взяли зобов'язання щодо майбутнього членства України в організації колективної безпеки.

"Але ніколи не було узгоджено, що коли б не почалися переговори, ці перемовини якимось чином завершаться - у будь-якому випадку і обов'язково - членством в НАТО. Це ніколи не узгоджувалося. Так може бути, але це ніколи чітко не заявлялося", - сказав Рютте.

Він сказав, що треба зробити так, що коли завершаться перемовини, Путін більше ніколи не напав на Україну.

Як повідомляв УНІАН, колумніст Bloomberg Андреас Клут вважає, що Трамп сам загнав себе у пастку, намагаючись домогтися миру в Україні без прямого залучення Америки у післявоєнні гарантії для Києва. Зокрема, Трамп обрав неправильну переговорну стратегію з Путіним, одразу виключивши можливість вступу України в НАТО.

Західні ЗМІ пишуть, що видається, ніби ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, на яку прибуде президент Володимир Зеленський, щоб відновити свої доводи перед США про захист незалежності України, її долю було вирішено: Україні доведеться забути про вступ до НАТО і поступитися територією, яку Росія почала захоплювати ще 2014 року.

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