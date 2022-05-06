Спікер Путіна зазначив, що інформація про "спеціальну військову операцію" не могла широко поширюватися напередодні початку цієї "операції".

Про те, що Володимир Путін запланував повномасштабне вторгнення в Україну у вищому політичному керівництві обізнане було дуже обмежене коло осіб.

Про це заявив спікер Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. Він уточнив, що в РФ ніхто не знав про плани почати повномасштабне вторгнення, яке вони назвали "спецоперацією", оскільки "сама суть "операції" не передбачає широкого поширення інформації про неї".

"Природно, інформація про "спеціальну військову операцію" не може широко поширюватися напередодні початку цієї "операції". Тому, звичайно, завжди з такою класифікованою інформацією знайомлять дуже і дуже обмежене коло осіб", - сказав спікер Кремля, коментуючи інформацію про те, що нібито найближче оточення Путіна не мало точних даних про початок нового нападу на Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що оточення президента Росії Володимира Путіна не було проінформоване, що він планує повномасштабне вторгнення в Україну.

"Навіть Лавров вірив до кінця, що це буде щось на зразок погроз війни... Він сам був шокований, коли дізнався, що це буде реальна війна", - сказав Грозєв.

Нагадаємо, вторгнення РФ в Україну почалося після тривалого нарощування російських військ уздовж кордону України з РФ і Білоруссю. Напередодні повномасштабного вторгнення, влада Росії визнала "ДНР" і "ЛНР" як державні утворення.

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