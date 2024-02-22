Речник Держдепу сказав, що захоплення Авдіївки росіянами повʼязане і з неспроможністю Конгресу схвалити нову підтримку для України.

Російські окупаційні війська не здобули перевагу у війні на тлі захоплення Авдіївки Донецької області та проблем з ухваленням нової допомоги Україні у Конгресі США.

"Ми не вважаємо так зовсім", – сказав під час розмови із журналістами в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер. Його слова наводить "Укрінформ".

Він наголосив, що російські війська змогли захопити Авдіївку через те, що Україна "не змогла належним чином забезпечити озброєнням свої війська". Причиною цьому здебільшого стала відмова Конгресу США продовжувати підтримку України.

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"Але ми також бачимо, як Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де вони відтіснили російський флот, відкрили новий судноплавний коридор, який дозволив їм експортувати не лише пшеницю та інші зернові, але також промислові товари через Чорне море. (...) Тож ми вважаємо, що вони (українська сторона – ред.) продовжать добиватися прогресу. І ми надалі підтримуватимемо їх в міру наших можливостей. Нам потрібен партнер у Конгресі, щоб допомогти зробити це", – резюмував Міллер.

Війна в Україні: важливі новини

Генеральний секретар США Єнс Столтенберг повідомив, що після отримання літаків F-16 Україна матиме можливість бити по законних військових цілях РФ і за межами своєї території.

Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким у лавах Національної гвардії за контрактом зможуть служити іноземці та особи без громадянства – при чому як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

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