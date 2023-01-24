Джон Кірбі зазначив, що озброєння необхідно для подальшої боротьби.

Найближчі тижні на фронті для України будуть вирішальними. Зокрема, це стосується бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

За словами координатора стратегічної комунікації Білого дому з національної безпеки і оборони Джона Кірбі, Польща та Німеччина – важливі зацікавлені сторони в підтримці України. Йшлося про постачання танків Leopard 2.

"Вони знають, що поставлено на карту, і дуже відкрито підтримують Україну. Ми всі знаємо, що найближчі тижні і місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі. І ми знаємо, що озброєння - це те, що і далі буде потрібно українцям. Ми разом працюємо над тим, що доставити військову допомогу в найкоротші терміни", - заявив Кірбі в інтерв'ю RMF.

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Танки для України - що відомо

Поставка танків для ЗСУ залишається хворим питанням. Бойові машини Leopard не можуть передати без дозволу Берліна через умови експортної ліцензії.

Крім того, США не прийняли рішення про постачання важких танків Abrams. Вашингтон посилається на проблеми з обслуговуванням техніки.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявити, що до передачі Україні Leopard "залишилося півкроку". Також в ЄС зазначили, що Берлін не блокуватиме передачу танків третіми країнами.

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