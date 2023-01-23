Німеччина не перешкоджатиме іншим країнам відправляти танки, якщо вони вирішать це зробити.

Німеччина не блокуватиме можливість відправлення іншими країнами-членами Євросоюзу танків Leopard 2 в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент Європейського парламенту, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

Високий представник ЄС навів слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, що "Німеччина не перешкоджає іншим країнам робити це".

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"Інші країни, які бажають експортувати танки Leopard, можуть це робити. Німеччина не блокує експорт танків Leopard", - зазначив Боррель.

За його словами, сьогодні на Раді ЄС відбувся обмін думками з цього приводу, але координаційна робота відбувається в рамках засідань Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн").

Боррель сказав, що тема танків важлива, але треба зважати на усі зобов'язання, озвучені на крайній зустрічі "Рамштайн" з метою підвищення воєнної підтримки України за допомогою багатьох інших засобів.

"Те, що я почув після усіх обговорень, схоже, що Німеччина не збирається забороняти експорт цього озброєння (танків - УНІАН), якщо деякі країни-члени ЄС, які мають їх, бажатимуть відправити (в Україну)", - додав глава європейської дипломатії.

Передача танків Leopard Україні: подробиці

20 січня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"). Міністр оборони США Ллойд Остін закликав її учасників не сповільнювати темпи у наданні підтримки Україні.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що союзники не мають одностайної думки стосовно постачання сучасних танків західного виробництва в Україну. Він доручив посадовцям провести аудит німецьких запасів танків Leopard 2 на той випадок, коли буде "позитивне рішення" - швидко перейти до постачання їх в Україну.

Також Пісторіус заперечив, що рішення Німеччини про потенційне відправлення танків Leopard 2 в Україну прив'язане до того, щоб аналогічний крок із постачанням танків M1 Abrams зробили Сполучені Штати.

За словами Остіна, рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

22 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не буде перешкоджати Польщі, якщо та вирішить відправити танки Leopard 2 в Україну. Хоча, зауважила Бербок, Польща не зверталась до Німеччини з проханням про дозвіл відправити танки в Україну.