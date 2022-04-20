Нові заходи, ймовірно, будуть зосереджені на російських військових та оборонних компаніях, а також на ще більшій кількості олігархів та їхніх соратників.

Велика Британія планує цього тижня ввести нові санкції проти Росії, які будуть націлені на оборонний комплекс агресора та олигархів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованого співрозмовника.

Нові заходи, ймовірно, будуть зосереджені на російських військових та оборонних компаніях, а також на ще більшій кількості олігархів та їхніх соратників.

Міністерство закордонних справ відмовився від коментарів відповідно до політики уряду не обговорювати майбутні санкції. Британія з першого дня повномасштабної війни 24 лютого оголосила санкції проти десятків російських компаній, банків та держустанов, а також проти сотен посадовців, олігархів та пропагандистів.

Також розглядається можливість підвищення мит на низку російських товарів, розширення санкцій проти кремлівських пропагандистів можливе найближчими тижнями.

Уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона координує свої дії з іншими країнами G7 та Європейським Союзом. ЄС також має анонсувати наступний, шостий пакет санкцій після того, як завершиться другий тур президентських виборів у Франції.

Раніше у квітні Британія запровадила санкції проти дочок президента РФ Путіна та дочки глави МЗС РФ Лаврова.

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