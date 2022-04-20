Велика Британія планує цього тижня ввести нові санкції проти Росії, які будуть націлені на оборонний комплекс агресора та олигархів.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованого співрозмовника.
Нові заходи, ймовірно, будуть зосереджені на російських військових та оборонних компаніях, а також на ще більшій кількості олігархів та їхніх соратників.
Міністерство закордонних справ відмовився від коментарів відповідно до політики уряду не обговорювати майбутні санкції. Британія з першого дня повномасштабної війни 24 лютого оголосила санкції проти десятків російських компаній, банків та держустанов, а також проти сотен посадовців, олігархів та пропагандистів.
Також розглядається можливість підвищення мит на низку російських товарів, розширення санкцій проти кремлівських пропагандистів можливе найближчими тижнями.
Уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона координує свої дії з іншими країнами G7 та Європейським Союзом. ЄС також має анонсувати наступний, шостий пакет санкцій після того, як завершиться другий тур президентських виборів у Франції.
Раніше у квітні Британія запровадила санкції проти дочок президента РФ Путіна та дочки глави МЗС РФ Лаврова.