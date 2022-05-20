28 квітня Парламентська асамблея Ради Європи закликала Раду Європи негайно створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності керівництва РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Європарламент за прийняття резолюції із закликом до ЄС створити спеціальний трибунал для військових злочинців РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Вдячний членам Європейського парламенту, який підтримав резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України та надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо до відповідальності російське керівництво", - написав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС розпочав розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

28 квітня Парламентська асамблея Ради Європи закликала Раду Європи негайно створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності керівництва РФ.

Член делегації Верховної Ради у ПАРЄ, депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила, що у проголосованій резолюції ПАРЄ визначені подальші кроки Ради Європи після агресії Росії. За її словами, вперше в документі міжнародної організації з’явилась рекомендація щодо створення спеціального трибуналу. ПАРЄ звернулось до членів Ради Європи негайно створити Міжнародний кримінальний трибунал ad hoc для розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, скоєний політичним і військовим керівництвом Російської Федерації.

Також вона додала, що депутатам вдалося прийняти поправку, в якій є рекомендація Комітету міністрів Ради Європи призначити спецпредставника у питаннях наслідків агресії Росії щодо України.