Вони зазначили, що для ефективних відносин Вашингтон повинен побачити Росію ясно і без будь-яких сентиментів.

Війна в Україні зрештою закінчиться, і тоді перед США залишиться питання про Росію, оскільки ця країна не зникне як головний виклик.

Про це йдеться в матеріалі Politico. Там наголошується, що всупереч прогнозам західних експертів, шанси на розпад РФ малі, оскільки там переважають етнічні росіяни, а країни з етнічною однорідністю, рідко, якщо взагалі розпадаються з внутрішніх причин.

Поразка в Україні може загострити внутрішню напруженість, але це не призведе до демократичного прориву, як сподіваються деякі експерти, так як за останні кілька років Кремль знищив демократичну опозицію.

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Видання зазначило, що якщо не відбудеться надзвичайних подій, поствоєнна Росія, з Володимиром Путіним на чолі або без нього, буде такою собі авторитарною, експансіоністською, економічно і технологічно відсталою, але такою, що вирішила грати роль великої держави. Ця Росія буде суперником США. І ця Росія як і раніше буде мати значення завдяки ядерному арсеналу, кібер- і космічним можливостям, а також військовому потенціалу.

До того ж уповільнення поширення зброї масового знищення і стримування ядерних амбіцій Ірану і Північної Кореї будуть вимагати американо-російського співробітництва.

Росія також залишиться найважливішим компонентом європейської безпеки. Як відзначили журналісти, в будь-якому випадку Європа не уникне загадки, як управляти відносинами з величезною країною на сході, чужою по духу, але маючою значення для безпеки континенту.

У той же час довга берегова лінія і великий континентальний шельф РФ роблять її ключовим гравцем в майбутньому Арктики.

Видання зазначило, що в будь-якому випадку США не зможуть ігнорувати Росію. Але завдання полягає не в тому, щоб стримувати її, а в тому, щоб з'ясувати, як використовувати міць для американських цілей на глобальній арені.

По-перше, це прагнення до мирного співіснування, щоб звести до мінімуму ризик ядерного катаклізму. По-друге, це управління конкуренцією, щоб уникнути прямого військового протистояння, яке може перерости в ядерну війну, особливо в Європі, на Близькому Сході та в Арктиці, де Росія відіграє помітну роль. І по-третє, це взаємовигідне співробітництво з протидії актуальним транснаціональним загрозам.

"У нинішніх обставинах слід додати четверте: структурування відносин з Росією таким чином, щоб США могли краще протистояти своєму головному стратегічному супернику - Китаю", - зазначило видання.

Для виконання цих завдань Вашингтону слід враховувати два міркування, які суперечать сьогоднішній загальноприйнятій думці. Перше - це спроби завдати шкоди російській економіці фактично ставлять під загрозу американські інтереси.

По-друге, хоча Росія вже давно втратила центральне місце в американській зовнішній політиці, Вашингтону все ж потрібно серйозно займатися нею. Перетворення РФ в міжнародного вигнанця і дипломатична ізоляція унеможливлять просування американських інтересів по ряду важливих питань.

У міру того, як гостра фаза війни в Україні вщухне, Вашингтону слід відновлювати канали зв'язку з РФ. Але слід також мати на увазі, що більшість проблем у відносинах з Москвою більше не є строго двосторонніми; їх вирішення вимагає багатосторонніх зусиль. "З цієї причини двосторонні відносини повинні бути вбудовані в багатосторонні рамки. Таким чином, вміле управління відносинами з іншими країнами стане вирішальним фактором в управлінні відносинами з Росією", - зазначило видання.

На думку журналістів, в найближчі роки у відносинах США з Росією будуть домінувати три питання: стратегічна стабільність, європейська безпека і Китай. "Що б не відбувалося в Україні, США не збираються позбавлятися Росії", - констатували журналісти.

Вони висловили думку, що в цьому порядку, що формується, завдання для США полягає в тому, щоб вміло використовувати відносини з суперником для побудови нової глобальної рівноваги, яка просуває американські інтереси.

"Для цього Сполученим Штатам необхідно побачити Росію ясно і без будь-яких сентиментів", - підкреслило видання.

Відносини США і РФ

Зважаючи на останні події різниця в поглядах США і РФ стала ще більш очевидною. Так, в арабо-ізраїльському конфлікті відомо, що США підтримують Ізраїль, а у РФ свій інтерес - Кремль розраховує, що це відверне увагу Вашингтона від України.

Крім того США повинні підготуватися до можливих одночасних війн з Китаєм і Росією, розширюючи свої звичайні збройні сили, заявила призначена Конгресом двопартійна комісія.

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