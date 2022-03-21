Глава МЗС повідомив, що розіслав міжнародним партнерам конкретний перелік санкцій, які треба запровадити проти РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує нові санкції країн Заходу проти Російської Федерації, які будуть запроваджені незабаром.

Про це глава МЗС повідомив під час відеозвернення у соціальній мережі Facebook.

"Я провів ці два дні на телефоні з колегами різних країн. Говоримо традиційно про підтримку обороноздатності нашої держави, про санкції, тому що не можна зараз зупинятися. Потрібні нові санкції і вони будуть незабаром, наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, є важливими", - наголосив Кулеба.

"Наприклад, вчора я займався такою, що називається WhatsApp дипломатією, - розсилав колегам, від яких залежить рішення, конкретний перелік тих санкцій, які потрібні Україні", - заявив глава МЗС.

Також ще одним напрямком роботи він назвав "виштовхування тих міжнародних компаній з Росії, які самі ще не зрозуміли, що їм потрібно піти".

"Ці компанії включають як великі продуктові, на кшталт Nestle або Danone, або Unilever, побутової хімії, або так само є дуже точкові компанії, наприклад без яких Росія не зможе робити свої ракети такими, щоб вони літали і влучали в цілі. І ми працюємо за всім спектром цих компаній, і з усіма. Деякі на нас сильно ображаються, що ми чинимо на них занадто великий тиск, але не час ображатися, а час робити вибір: ти на стороні добра чи ти на стороні зла?", - наголосив Кулеба.

Він додав, що бути на стороні добра - це бути на стороні України і не працювати в РФ "на стороні зла та не підживлювати їхню економіку".

Нагадаємо, Польща має намір конфіскувати російське майно на своїй території. Поки в Польщі на такі дії є конституційні обмеження, тому ініціативу проведуть через сейм, щоб вона стала законом.

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