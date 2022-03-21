Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує нові санкції країн Заходу проти Російської Федерації, які будуть запроваджені незабаром.
Про це глава МЗС повідомив під час відеозвернення у соціальній мережі Facebook.
"Я провів ці два дні на телефоні з колегами різних країн. Говоримо традиційно про підтримку обороноздатності нашої держави, про санкції, тому що не можна зараз зупинятися. Потрібні нові санкції і вони будуть незабаром, наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, є важливими", - наголосив Кулеба.
"Наприклад, вчора я займався такою, що називається WhatsApp дипломатією, - розсилав колегам, від яких залежить рішення, конкретний перелік тих санкцій, які потрібні Україні", - заявив глава МЗС.
Також ще одним напрямком роботи він назвав "виштовхування тих міжнародних компаній з Росії, які самі ще не зрозуміли, що їм потрібно піти".
"Ці компанії включають як великі продуктові, на кшталт Nestle або Danone, або Unilever, побутової хімії, або так само є дуже точкові компанії, наприклад без яких Росія не зможе робити свої ракети такими, щоб вони літали і влучали в цілі. І ми працюємо за всім спектром цих компаній, і з усіма. Деякі на нас сильно ображаються, що ми чинимо на них занадто великий тиск, але не час ображатися, а час робити вибір: ти на стороні добра чи ти на стороні зла?", - наголосив Кулеба.
Він додав, що бути на стороні добра - це бути на стороні України і не працювати в РФ "на стороні зла та не підживлювати їхню економіку".
Нагадаємо, Польща має намір конфіскувати російське майно на своїй території. Поки в Польщі на такі дії є конституційні обмеження, тому ініціативу проведуть через сейм, щоб вона стала законом.