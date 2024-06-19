'Війна затягується': в NYT розкрили, яку зброю КНДР таємно передала Росії

Журналісти зазначили, що усі ці постачання є таємними, адже торгівля з КНДР заборонена.

Диктатор Росії Володимир Путін розпочав дводенний візит до Північної Кореї, щоб зустрітися з одним із головних постачальників зброї для його війни проти України.

Як пише The New York Times, війна затягується, тож Росія гостро потребує звичайних озброєнь, включаючи артилерійські снаряди, які могла б постачати Північна Корея.

Що відомо про попередні поставки зброї?

США вперше звинуватили Північну Корею в продажу артилерійських снарядів Росії ще у вересні 2022 року, через сім місяців після початку війни. Тоді Північна Корея заперечувала звинувачення.

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У серпні минулого року, Білий дім попередив, що Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ведуть переговори про зброю. У вересні Кім відвідав Путіна. Буквально через кілька тижнів офіційні особи США заявили, що Північна Корея відправила до Росії понад 1000 контейнерів зброї для використання у війні проти України. За словами офіційних осіб, до березня Північна Корея відправила до Росії близько 7000 контейнерів зі зброєю.

Як заявляв міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік, якщо контейнери були наповнені 152-міліметровими артилерійськими снарядами, вони зможуть перевозити до трьох мільйонів одиниць. Або, якщо їх наповнити 122-міліметровими снарядами, вони могли б вмістити більше півмільйона одиниць. За його словами, у них також могла бути суміш обох видів зброї. Міністр заявив, що КНДР могла відправити РФ 10 000 контейнерів зброї.

У січні Білий дім заявив, що Росія почала запускати балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. Експерти з контролю за озброєннями заявили, що уламки балістичної ракети малої дальності Hwasong-11A були знайдені після наслідків російських авіаударів по українських містах протягом кількох місяців, зокрема в Харкові в лютому. Північна Корея також може постачати протитанкові ракети та переносні ракети "земля-повітря", а також гвинтівки, ракетні установки, міномети та снаряди, повідомили журналістам південнокорейські військові чиновники в листопаді .

І Москва, і Пхеньян заперечують торгівлю зброєю, яка заборонена санкціями ООН, введеними проти Північної Кореї.

Наскільки важлива ця зброя?

Війна в Україні - це війна на виснаження, коли Росія та Україна намагаються перевершити одна одну, щодня випускаючи тисячі артилерійських снарядів та ракет. Це означає, що всі боєприпаси, які дає Північна Корея, допомагають Росії підтримувати перевагу над Україною.

Ракети серії Hwasong-11A, зокрема, мають високу точність і їх важко збити, кажуть експерти.

Але принаймні деякі з інших видів зброї вважаються старими або дещо неефективними. Восени минулого року головний військовий чиновник США на той час, генерал Марк Міллі, сказав, що сумнівається, що ці поставки будуть "вирішальними".

"Чи буде велика різниця? Я скептично до цього ставлюся", - сказав він незадовго до того, як покинути посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Путін у КНДР - останні новини

Нагадаємо, вночі Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Візит запланований на два дні, країни мають підписати договір про стратегічне партнерство.

Напередодні візиту Путін опублікував статтю, в якій подякував КНДР за підтримку Росії у війні, а також заявив, що вони готові до "тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

На думку аналітиків, візит Путіна може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. Це значний крок до партнерства, що ґрунтується на спільній ворожості до Заходу та його союзників. На думку викладача політики в Оксфордському університеті Едварда Гауелла, зустріч двох диктаторів розширює їхні можливості та поглиблює глобальні лінії розломів.

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