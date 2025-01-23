Глава ГУР розповів про те, що крім ракет Північна Корея може передати Росії для війни проти України.

У плани Північної Кореї на 2025 рік входить передача російським окупантам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, це ж стосується артсистем (170-мм самохідних артилерійських установок M1989 Koksan і 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M-1991) і снарядів.

"Більшість цієї зброї або використовується проти військ в Україні, або для навчання в Росії. ", - зазначив Буданов в інтерв'ю The War Zone. Глава ГУР розповів, що 170-мм самохідні артсистеми КНДР мають потужний боєкомплект, тоді як РСЗВ M-1991 створює більше проблем на передовій, будучи схожою на будь-яку іншу "важку систему".

Зокрема, за останні місяці Північна Корея передала російським окупантам 120 систем "Коксан" і 120 одиниць M-1991. У майбутньому очікується така ж кількість цієї техніки. При цьому КНДР може додатково спрямувати якусь кількість своєї піхоти у 2025 році в Курську область.

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Раніше УНІАН повідомляв про ймовірні щомісячні втрати серед солдатів КНДР. "Нові північнокорейські сили навряд чи зможуть помітно поліпшити російські операції і, ймовірно, зіткнуться з такими ж високими втратами і ускладненнями при взаємодії з російськими військами", - зазначили аналітики.

Крім того, десантники розповіли, як один військовий КНДР хотів уникнути полону, сильно вдарившись головою об стовп.

"Дуже сильно вдарився і, мабуть, вимкнувся, бо майже не рухався", - розповів військовий ЗСУ.

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