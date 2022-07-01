За його словами, ніхто не знає, скільки триватиме війна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін готувався до війни з Україною щонайменше рік. У зв'язку з цим країна-агресор може вести бойові дії "довгий час".

Про це Шольц розповів у програмі CBS News.

"Я думаю, що рішення почати цю війну було ухвалено за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго", - сказав німецький політик.

Канцлер також зазначив, що ніхто насправді не знає, як довго може тривати війна. За його словами, в Росії живе багато людей, і країна володіє значними ресурсами.

Водночас Шольц переконаний, що західні санкції впливають на Росію, хоча Путін цього і не визнає.

"Зараз це відбувається з країною, яка не настільки розвинена, яка дійсно потребує всіх технологій решти світу, щоб мати аналогічний рівень життя і бути частиною зростання світової економіки", - підсумував канцлер.

Раніше Шольц заявляв, що відносини з Росією вже не можуть повернутися до рівня, який існував до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Лідери країн Групи семи за підсумками саміту в Німеччині оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

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