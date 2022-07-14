Роберт Голоб зазначив, що Києву вже відправили першу партію озброєння.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що відправка Україні радянських танків затягнулася. Політик зазначив, що це пов'язано зі зміною словенського керівництва

Про це пише Euractiv.

"На жаль, постачання озброєнь Україні трохи затягнулося, тому що у нас відбувалася зміна уряду. Але ми взялися за це рішуче і вже відправили одну партію танків на Україну", - вказав прем'єр Словенії.

Таким чином Голоб захистив Німеччину, на яку обрушилася критика за затримку постачання озброєння Україні. Згідно з домовленістю, Любляна повинна була віддати Києву радянські танки, а натомість отримати від Німеччини нову техніку. Схему обміну запустили після того, як Берлін відмовився передавати Україні техніку на пряму.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 квітня стало відомо, що Словенія передасть Україні велика кількість своїх основних бойових танків Т-72, а натомість отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder і колісні бронеавтомобілі Fuchs.

17 червня стало відомо про передачі Україні партії обладнання і бойові машини піхоти. Міністр оборони країни Мар'ян Шарец зазначив, що Київ отримав автомати Калашникова, шоломи, бронежилети, Інше обладнання та 35 БМП.

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