Едгарс Рінкевічс заявив, що Захід повинен поставити себе на "військові рейки"

Російсько-українська війна може затягнутися на місяці та навіть роки. Західні країни повинні поставляти в Україну зброю до повної перемоги.

Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю The Telegraph.

Латвійський міністр упевнений, що Захід повинен поставити себе на "військові рейки", щоб поставляти зброю в Україну "стільки, скільки буде потрібно" для перемоги. За його словами, війна в Україні може затягнутися на місяці та навіть роки, тому європейським країнам необхідний проявити "стратегічну стійкість".

"Я думаю, що ми приходимо до деякого розуміння того, що нашій військовій промисловості необхідно нарощувати виробництво. На жаль, подобається нам це чи ні, але через Росію ми знову опинилися в ситуації, коли військова оборона є пріоритетом для Європи та для НАТО", - зазначив Рінкевичс.

Також він закликав збільшити постачання сучасної зброї в Україну.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії 24 лютого вдерлися в Україну. Противник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей. Тільки в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей. Ряд держав світу вирішили підтримати Україну - ввели проти РФ нові санкції та передали Києву озброєння.

Крім того, на початку квітня стало відомо, що Латвійський уряд вирішив знизити рівень дипломатичних відносин з РФ через злочини російських військові, скоєні на українській території. Також Національна рада з електронних ЗМІ в Латвії заборонив транслювати у країні 80 російських телеканалів, що залишилися.

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