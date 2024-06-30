Кілька військових баз Сполучених Штатів Америки в Європі перевели у стан підвищеної готовності через можливу терористичну загрозу.
Двоє американських чиновників розповіли CNN, що на вихідних рівень захисту баз, в тому числі гарнізону армії США в Штутгарті, де знаходиться штаб-квартира Європейського командування, підняли до найвищого ("Чарлі"). Він застосовується у разі виникнення інциденту чи отримання розвідкою данних про ймовірність терористичних дій або нападу.
Співрозмовник, який перебуває на одній з європейських баз, повідомив, що вони не бачили такого рівня загрози "щонайменше 10 років". За його словами, зазвичай це свідчить про отримання "активно-надійної загрози".
Речник Європейського командування Збройних сил США, капрал Ден Дей, не став коментувати конкретні рівні захисту. Військовий лише зазначив, що вони постійно оцінюють чинники, які впливають на безпеку, і часто вживають додаткових заходів для забезпечення безпеки військовослужбовців.
Загроза терактів у Європі
Нагадаємо, ще наприкінці березня у Франції підняли систему оповіщення нацбезпеки до найвищого рівня готовності. Рішення ухвалили через масштабний теракт у російському "Крокус Сіті Холл".
Також загроза терактів обговорювалася в контексті проведення емпіонату Європи з футболу в Німеччині та Олімпійських ігор у Парижі.