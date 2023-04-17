В Пентагоні озвучили головні завдання американців.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки підтверджують, що на території України присутня нечисленна група американських військових.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу. Завданням цих військових є підтримка Офісу аташе з питань оборони та посольства США, американських програм оборонної підтримки, а також здійснення моніторінгу.

"Ми публічно заявляли раніше, що в Україні присутні невеликі військові підрозділи США для надання критично важливої підтримки посольства США", - підкрелсила Сінгх, додавши, що ці військові не беруть участі у бойових діях.

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Витік секретних документів Пентагона: що відомо

Нагадаємо, нещодавно у мережу "злили" засекречені документи Пентагону, які нібито містять дані американської розвідки щодо війни в Україні.

The Washington Post писав, що "злиті" дані свідчать про те, що американська розвідка прогнозує ЗСУ "скромний успіх" під час майбутнього контрнаступу.

В Раді нацбезпеки і оборони України заявили, що Міноборони Сполучених Штатів не мало доступу до планів українського контрнаступу.

13 квітня ФБР заарештувала підозрюваного у "зливі" документів. Ним виявися 21-річний військовий розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра.

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