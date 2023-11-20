Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів.

Україна представила західним партнерам концепцію з інтеграції винищувачів F-16 у загальну систему ЗСУ. Як повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, це відбулось на конференції у Копенгагені (Данія).

"Представив концепцію - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України. Програма матиме два етапи розгортання: "швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року, та "масштабування", - зазначив Павлюк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, основними напрямами роботи структури стануть: підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз); всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО; відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу; підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження; міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.

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"Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч", - йдеться у повідомленні Павлюка.

Винищувачі F-16 для України - деталі

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат переконаний, що літаки дуже серйозно змінять хід війни. Він наголошує, що літаки F-16 допоможуть відігнати російську авіацію подалі та прикрити з повітря наші наземні війська. За словами речника, Україні потрібні сучасні літаки, які зможуть завоювати перевагу в повітрі.

У липні міністр оборони України на той момент Олексій Резніков зауважив, що Україна повинна підготувати інфраструктуру (укриття, забезпечення, заправні станції тощо) для отримання багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. За словами міністра, він говорив про це з Анітою Ананд - Міністеркою оборони Канади, в них немає літаків F-16, але готові допомогти Україні у питанні розвитку необхідної інфраструктури.

Резніков зазначив, що як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати - в цей момент партнери будуть приймати рішення щодо передачі літаків.

Перед цим голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що утримання винищувачів F-16 вимагає мільярди доларів, тож на те, аби розбудувати повітряні сили із достатньою кількістю сучасних літаків Україні знадобиться час. Зокрема, на 10 літаків F-16 необхідно 2 мільярди доларів.

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