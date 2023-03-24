За словами Остіна, зустріч Сі з Путіним та його візит фактично "стали демонстрацією підтримки" президента РФ.

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, де він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та підписав низку документів, які підтверджують двостороннє партнерство між країнами в умовах війни РФ проти України, надсилають "тривожний сигнал" про те, що Китай готовий підтримувати Росію.

Як повідомляє "Укрінформ", таку заяву зробив глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Палати представників США.

"Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки (Росії – ред.)", – наголосив Остін.

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За його словами, хоча зараз і немає свідчень надання Китаєм летальної допомоги Росії, візит Сі Цзіньпіна до Москви та його зустріч із російським диктатором Путіним по суті "стали демонстрацією підтримки" президента РФ, що само по собі "є дуже тривожним".

Остін зазначив, що в разі надання Китаєм матеріальної підтримки Росії, це потенційно матиме вплив на продовження війни РФ проти України та розширить її вплив не лише в масштабах регіону, але й в усьому світі.

Візит Сі Цзіньпіна до Росії

20 березня 2023 року лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з офіційним візитом до Москви. На наступний день він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, де вони обговорили, зокрема, російське вторгнення в Україну.

Під час обговорення війни РФ проти України, китайський лідер зазначив, що "конфлікти, врешті-решт, вирішуються шляхом діалогу і переговорів". Він також нагадав про представлений Китаєм "мирний план", де війну назвали "українською кризою".

Водночас в американському Інституті вивчення війни наголосили, що очільник Кремля не отримав бажаного результату під час переговорів з Сі Цзіньпіном. Зокрема, Путін не домовився про більш щільне двостороннє партнерство з владою Китаю.

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