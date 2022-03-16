Молдавський лідер підкреслила, що завжди вимагала виведення військ РФ з Придністров'я.

Визнання Парламентською асамблеєю Ради Європи того, що Російська Федерація окупувала Придністров'я, пов'язано з ситуацією в Україні.

Рішення ПАРЄ щодо Придністров'я прокоментувала президент Молдови Майя Санду і зазначила, що завжди вимагала виведення російських військ із захопленої території, пише point.md.

"Це рішення стосувалося України й стосувалося конкретної ситуації в Україні, особливо військової агресії Російської Федерації проти України...", - зазначила лідер держави.

Нагадаємо, 15 березня ПАРЄ прийняла резолюцію, якою, зокрема, визнала, що РФ окупувала частину території Молдови - Придністров'я.

Придністров'я на такому високому рівні вперше офіційно визнали окупованою територією. Раніше в Раді Європи цю територію називали "під ефективним контролем" РФ.

У Молдові в 1992-му були бої за Придністров'я, пізніше конфлікт став замороженим. На території Молдови була створена самопроголошена "Придністровська Молдавська Республіка".

В Україні 24 лютого почалася війна - Росія пішла на повномасштабне вторгнення.

9 березня Генштаб Збройних сил України попередив, що РФ здатна залучити до боїв в нашій країні військових з Придністров'я.

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