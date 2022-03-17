Чехія прийняла вже 270 тис. українських громадян і не може прийняти більше біженців.

Чехія вже не може приймати українських біженців, які рятуються від війни.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Фіала, передає видання NU.

Він зазначив, що Чехія прийняла вже 270 тис. українських громадян і не може прийняти більше біженців.

"Ми повинні розуміти, що досягаємо межі того, що ми можемо прийняти без особливих проблем", – сказав Фіала.

Чеський парламент ухвалив закон про надання біженцям 200 євро на місяць, а людям, які приймають українських біженців до себе додому, виплачуватимуть по 120 євро на кожну особу на місяць.

Зазначимо, що в самій Чехії проживає понад 10 млн осіб і ця країна не межує з Україною. Головний прийом біженців прийняла на себе Польща.

За три тижні війни в Україні з країни виїхали понад 3 млн осіб.

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